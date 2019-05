Santander BP wprowadził do oferty mobilne terminale mPos

"Liczba terminali w Polsce na 1 tys. mieszkańców zbliża się do średniej unijnej. Jednak wciąż wiele punktów usługowych oferuje klientom możliwości płacenia wyłącznie przy użycia gotówki, podczas gdy klienci coraz chętniej używają kart płatniczych. Aby nadążyć za ich potrzebami, przedsiębiorcy powinni inwestować w rozwiązania umożliwiające płatności bezgotówkowe. mPos to nowoczesne i łatwe w obsłudze urządzenie. Wprowadzając je do naszej oferty, chcemy pomóc lokalnym firmom w rozwoju ich działalności, poprzez umożliwienie tworzenia przewag konkurencyjnych w obszarze płatności, a tym samym zwiększenie obrotów dzięki transakcjom bezgotówkowym" - powiedział Piotr Termena, odpowiedzialny za rozwój biznesu w Santander Bank Polska, cytowany w komunikacie.

"Podstawową zaletą mPos jest jego mobilność oraz małe, kieszonkowe rozmiary. W przeciwieństwie do tradycyjnych terminali, urządzenie nie musi być przypisane do jednego miejsca i na stałe połączone z internetem stacjonarnym. Nie wymaga również stałego podłączenia do zasilacza. Aby z niego korzystać, wystarczy skonfigurować mPos z tabletem czy smartfonem z dostępem do sieci. mPos umożliwia przyjmowanie płatności wykonywanych wszystkimi rodzajami kart płatniczych, w tym transakcji bez fizycznego użycia karty, transakcji zbliżeniowych oraz wykonywanych innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak Google Pay i Apple Pay" - podsumowano.