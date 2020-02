Sasin: Decyzja o wyborze paliwa do elektrowni przed finalizacją wezwania Orlenu

"Na pewno informacja w jakim kierunku ta inwestycja będzie zmierzać będzie podana do wiadomości wcześniej niż ewentualna finalizacja wezwania PKN Orlen" - powiedział Sasin podczas konferencji prasowej.

"Piłeczka jest o stronie zarządów spółek energetycznych czyli Energi i Enei. Wiem, że one takiej analizy dokonują i że w najbliższym czasie poznamy efekty tych analiz" - powiedział minister.

"Mam na myśli to, co dzieje się w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Nie możemy być na to ślepi i głusi, również na implikacje, które z tego wynikają" - doprecyzował.