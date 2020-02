Sasin: Największe spółki SP powinny zmierzać w stronę konsolidacji

"To jest pytanie, przed którym stoimy i musimy na nie odpowiedzieć, czy korzystnym dla gospodarki byłaby konsolidacja spółek energetycznych" - powiedział Sasin na konferencji prasowej.

" W stosunku do jednej z nich czyli Energi zostało złożone wezwanie do wykupu akcji przez Orlen (..) Co do pozostałych spółek musimy sobie odpowiedzieć na pytanie czy one powinny funkcjonować w swojej dotychczasowej strukturze, czy być może takie działania konsolidacyjne byłyby uzasadnione, czy dawałyby dobre efekty dla gospodarki" - dodał.

Zaznaczył, że sektor energetyczny stoi przed nowymi wyzwaniami w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.

"Co do samego pomysłu konsolidowania spółek Skarbu Państwa wielokrotnie deklarowałem przekonanie, że jest to jest kierunek właściwy żeby tworzyć rzeczywiście duże podmioty, które po skonsolidowaniu tych budżetów inwestycyjnych byłyby w stanie nie tylko do znacznie większych inwestycji, ale też dużo skuteczniej rywalizować z innymi podmiotami, które działają w danych branżach" - powiedział Sasin.

Przypomniał, że temu służy chociażby plan konsolidacji Orlenu i Lotosu, podjęty przed powstaniem Ministerstwa Aktywów Państwowych. "Ten proces się toczy, jest na etapie zgód antymonopolowych w Komisji Europejskiej, mamy wielką nadzieję, że zakończy się pomyślnie i będziemy mogli te działania przeprowadzić" - dodał.

Zaznaczył, że "jest to (...) kierunek właściwy", zastrzegając jednak, że " co do jakichś konkretnych przedsięwzięć w przyszłości jeszcze za wcześnie o tym mówić".

