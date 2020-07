Scope Fluidics ma warunkową decyzję EPO o przyznaniu patentu dla Bacteromic

"Patent, udzielony po spełnieniu powyższych warunków, oznaczać będzie dla Bacteromic wyłączność na komercyjne wykorzystanie metody ultraszybkiego oznaczania lekooporności mikroorganizmów. Jest to jedna z metod możliwych do zastosowania w systemie BacterOMIC. Ochroną patentową objęty będzie również system, w którym zaimplementowana jest metoda, oraz jego wykorzystanie do przeprowadzania fenotypowych testów lekooporności" - czytamy w komunikacie.