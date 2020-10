Scope Fluidics wyemituje do 127 915 akcji serii H bez pp w ramach ABB

"W związku z decyzją zarządu o zwiększeniu intensywności działań w projekcie PCR|ONE wchodzących w skład Programu Early Access (PEA) oraz upoważnieniem udzielonym zarządowi przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarząd postanowił skorzystać z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w granicach kapitału docelowego. Skorzystanie z upoważnienia uzależnione jest od podjęcia przez radę nadzorczą stosownej uchwały" - czytamy w komunikacie.

Realizacja Programu Early Access to proces rozłożony w czasie, który według najlepszej wiedzy zarządu wymagać będzie w sumie dodatkowego finansowania w kwocie pomiędzy 6 a 9 mln euro, podano także.

"Zidentyfikowane na chwilę obecną nakłady na realizację PEA wynoszą według wstępnych szacunków 24,5 mln zł, przy czym należy oczekiwać, że realizacja PEA, w miarę jej postępu, może wymagać poniesienia dodatkowych istotnych nakładów. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uwzględnia także zabezpieczenie mocy produkcyjnych w ramach planowanego wdrożenia GMP (Good Manufacturing Practice). W ramach projektu PCR|ONE rozwijane są również nowe panele - koszt tych działań szacowany jest według najlepszej wiedzy zarządu na ok. 3,5 mln zł. Z kolei na rozwój trzeciego projektu Scope Fluidics przewiduje wydać w ciągu roku ok. 2 mln zł. Na dzień 30 września 2020 r. grupa kapitałowa Scope Fluidics posiadała na rachunkach bankowych ok. 7,9 mln zł" - czytamy dalej.