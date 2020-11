Scope Ratings przyznała GTC rating inwestycyjny BBB-, perspektywa stabilna

"Przyznanie GTC SA ratingu inwestycyjnego to historyczny moment dla firmy. Dzięki temu, potwierdziliśmy naszą wyjątkową pozycję na rynkach Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, wynikającą z różnorodność portfela wysokiej jakości nieruchomości znajdujących się w atrakcyjnych lokalizacjach oraz ogólnej wiarygodności spółki " - powiedział prezes Yovav Carmi, cytowany w komunikacie.

"Fakt posiadania ratingu inwestycyjnego zapewni Grupie GTC dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych. Dzięki emisji 'zielonych obligacji' w ramach programu Bond Funding for Growth Scheme będziemy w stanie zróżnicować bazę inwestorów zaangażowanych w instrumenty dłużne spółki. Tym samym zyskamy dostęp do nowych źródeł finansowania długoterminowego. Emisja zielonych obligacji potwierdza nasze zaangażowanie w realizację strategii w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, tworząc tym samym ważny punkt odniesienia" - dodał CFO Ariel Ferstman.