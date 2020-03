Sejm odrzucił większość poprawek Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej

Sejm nie zgodził się na rozszerzenie prawa do dodatkowego zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem do 12. roku życia (w miejsce zasiłku do 8. roku życia), wypłatę przez państwo większej części "postojowego" (75% w miejsce 40% przeciętnego wynagrodzenia), zwolnienie ze składek wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwolnieni będą tylko mikroprzedsiębiorccy - zatrudniających do 9 osób).