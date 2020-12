Sejm przyjął nowelę dot. optymalizacji poboru opłaty za reklamę alkoholu

W trakcie wczorajszej debaty wiceminister sportu Anna Krupka zapowiedziała, że - według szacunków - w przyszłym roku wpływy z opłaty za reklamę będą wynosiły ok. 17,5 mln zł.

"Właściwi w sprawie opłaty za reklamy napojów alkoholowych będą naczelnicy urzędów skarbowych, a aktualna kwota należności wymagalnych wraz z odsetkami to ok. 100 tys. zł. Dysponentem Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów jest i będzie minister właściwy do spraw kultury fizycznej" - powiedziała.