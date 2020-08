Sejm za utworzeniem Turystycznego Funduszu Zwrotów za niewykorzystane wycieczki

Jak wynika z uzasadnienia do końca czerwca 2020 r. niecałe 30% podróżnych, którzy odstąpili od umów lub którym umowy rozwiązano zdecydowało się na przyjęcie vouchera (ok. 100 tys.)

Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Weryfikacja wniosków ma następować w ciągu 30 dni, a w przypadkach bardziej skomplikowanych - do 4 miesięcy. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wniosku ma dokonać wypłaty na rzecz podróżnych.

Zgodnie z nowelizacją, środki z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 r. I mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W ocenie wnioskodawców, dotychczas nie dokonano zwrotów z ok. 200 tys. umów, średnia kwota wypłaty to ok. 3 tys. zł. Liczbę klientów potencjalnie zainteresowanych zwrotem środków oszacowano na 100 tys.