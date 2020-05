Selvita miała 3,67 mln zł zysku netto, 7,31 mln zł EBITDA w I kw. (wyjaśnienie)

"W niniejszym raporcie, poza prezentacją wyników grupy kapitałowej Selvita S.A. za okres porównawczy tj. od 22 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., zaprezentowano dodatkowo szczegółowe dane odnośnie skonsolidowanych aktywów i pasywów dotyczących Działalności Wydzielonej, która w wyniku podziału została przeniesiona na emitenta, jak również przychodów i kosztów osiągniętych przez tą część działalności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. oraz w okresie porównawczym od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. jako dane połączone opracowane dla potrzeb analizy (zwane dalej 'dane połączone'), pokazujące jakby wyglądały dane finansowe grupy kapitałowej, gdyby wydzielenie nastąpiło na dzień 1 stycznia 2018 r. Należy zaznaczyć, że prezentowane dane (w części dotyczącej roku ubiegłego) są szacunkiem spółki zaprezentowanym w celu ułatwienia analizy i porównania wyników".