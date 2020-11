Senat za wyłączeniem spółek komandyt. i jawnych z opodatkowania CIT

Senat opowiedział się za usunięciem przepisów ograniczających uprawnienia do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej przez podatników uzyskujących dochody poza granicami RP, a także za zwiększeniem do 5 mln euro z 2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z 9-procentowej stawki CIT.

W wersji przyjętej przez Sejm nowelizacja zakładała ona m.in. podniesienie do 2 mln euro z 1,2 mln euro limitu przychodów, uprawniających do skorzystania z obniżonej 9-proc. stawki CIT, oraz podniesienie limitu uprawniającego do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do 2 mln euro z 250 tys. euro.