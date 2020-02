Setka rozpoczyna kampanię crowdfundingową na CrowdWay

"Tworząc naszą pierwszą Setkę, wcielaliśmy w życie wizję przywrócenia tradycyjnej polskiej kuchni w nowoczesnym wydaniu. Z kolei w drugiej restauracji, otwartej w 2017 roku, postawiliśmy na wykreowanie kultowego miejsca spotkań dla gości w stolicy. Był to też projekt, dzięki któremu zgromadziliśmy doświadczenie potrzebne do rozwijania formatu w kolejnych lokalizacjach, z zachowaniem unikatowych cech każdego z obiektów" - powiedział Wąsik, cytowany w komunikacie.

Spółka ma restauracje w Warszawie i Wrocławiu. Planuje otwarcie kolejnego obiektu we Wrocławiu, która ma powstać do końca III kwartału 2020 roku. W 2019 roku przychody netto Setka Sp. z o.o. wyniosły 10,8 mln zł, przy średniorocznym wzroście przychodów (CAGR) za okres 2017-2019 wynoszącym 34%. Do 2023 roku spółka prognozuje osiągnięcie przychodów w wysokości ponad 30 mln zł, a ich dynamika będzie głównie efektem otwierania nowych lokali własnych oraz uruchomienia franczyzy. Od stycznia do września 2019 roku Setka Sp. z o.o. wygenerowała 1,16 mln zł EBITDA oraz 778 tys. zł zysku netto, podano.

"Kwotę do 1 miliona zł właściciele Setka Sp. z o.o. chcą pozyskać w kampanii crowdfundingu udziałowego, promowanej na platformie Crowdway.pl. Zbiórkę zaplanowano od 11 lutego do 20 marca. Setka to obecnie dwie gościnne restauracje w ścisłych centrach Wrocławia i Warszawy oraz najbardziej lubiane polskie dania. Pierwszy lokal marki postał we Wrocławiu w 2012 roku" - czytamy w komunikacie.

"Stale rosnąca sprzedaż i kolejki przed naszymi restauracjami we Wrocławiu i Warszawie przekonały nas, że czas na otwarcie trzeciej Setki. Będzie to nasz drugi lokal we Wrocławiu, a do udziału w rozwoju naszej spółki postanowiliśmy zaprosić szerokie grono inwestorów i miłośników naszych lokali - powiedział prezes.

W kampanii crowdfundingowej Setka Sp. z o.o. chce pozyskać kwotę do 1 mln zł, z czego 580 tys. zł pochłonie przebudowa i aranżacja wybranego już lokalu we Wrocławiu oraz wyposażenie kuchni. Wydatki na stworzenie receptur i technologii produkcji piw spod znaku 'Setka' spółka szacuje na 150 tys. zł. Pozostała część budżetu zostanie przeznaczona na system sprzedażowo-inwentaryzacyjny i pokrycie kosztów pierwszych 6 miesięcy działania restauracji, podano także.

