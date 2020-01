Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

Wnioski z przeglądu opcji strategicznych posłużą do opracowania aktualizacji strategii rozwoju grupy kapitałowej Sfinks Polska, która ma zostać przedstawiona do publicznej wiadomości w I kw. 2020 r.

"Niezależnie od wyników prowadzonego przeglądu opcji strategicznych zarząd emitenta podjął działania zamierzające do przeprowadzenia emisji do 6 mln szt. akcji zwykłych serii P na okaziciela, działając w oparciu o uchwałę nr 21 z dnia 30 czerwca 2017 r. walnego zgromadzenia spółki i zwrócił się w dniu 10 stycznia 2020 r. do rady nadzorczej spółki o wyrażenie zgody na wyłączenie prawa poboru akcji serii P oraz ustalenie przez zarząd emitenta ich ceny na kwotę 1 zł za jedną akcję - uchwała rady nadzorczej w tym zakresie została podjęta w tym samym dniu" - wskazano także.