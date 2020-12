Sieć dyskontów Action ma 100 sklepów w Polsce, planuje dalszą ekspansję

"Action to wciąż stosunkowo młoda marka w Polsce. Nasz pierwszy polski sklep otworzyliśmy w październiku 2017 roku. Po trzech latach mamy ich już sto. To duży sukces, biorąc pod uwagę fakt, że ten rok był trudniejszy ze względu na pandemię. Na szczęście sytuacja epidemiczna nie pokrzyżowała znacząco naszych planów. Z powodzeniem zadebiutowaliśmy w trzech województwach - zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim, a także w Warszawie. Dziś świętujemy osiągnięcie największego tegorocznego kamienia milowego, jakim jest otwarcie 100. sklepu na polskim rynku. Koncept Action świetnie sprawdził się zarówno w czasie dobrej koniunktury, jak i w okresie spowolnienia gospodarczego. To pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość" - powiedział Nitek, cytowany w komunikacie.

"W 2021 roku planujemy dalszą ekspansję w kierunku północy kraju. Chcemy też zwiększać liczbę sklepów w dużych miastach, w tym także w największych aglomeracjach. Jednocześnie będziemy sukcesywnie wzmacniać naszą obecność w tych regionach Polski, w których marka Action jest już znana i lubiana. W planach mamy także rozwój zaplecza logistycznego. W 2020 roku otworzyliśmy we Wrocławiu magazyn do obsługi wybranych centrów dystrybucyjnych Action w Polsce i za granicą. W przyszłym roku zamierzamy uruchomić centrum dystrybucyjne podobne do tego, które działa w miejscowości Osła. Nowy obiekt będzie zlokalizowany na Śląsku i będzie obsługiwał dostawy do sklepów w Polsce, Czechach oraz Austrii" - dodał dyrektor generalny Action Polska.