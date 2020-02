Sieć Moya planuje pilotażowe instalacje fotowoltaiczne na stacjach w 2020 roku

"Ze względu na rosnące koszty energii elektrycznej oraz rozwój technologii związanej z panelami fotowoltaicznymi, już w 2020 roku planujemy uruchomić pilotażowo na co najmniej dwóch stacjach Moya instalacje fotowoltaiczne i, jeśli tylko osiągniemy na nich zakładane efekty, to potem w takie instalacje powinna być wyposażona każda nowo budowana stacja własna Moya - oczywiście tam gdzie będzie to technicznie możliwe" - powiedział Grzywaczewski w rozmowie z ISBnews.