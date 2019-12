Sieć stacji paliw Moya będzie blisko realizacji planu 250 obiektów do końca roku

"Będziemy bardzo blisko realizacji planu 250 stacji na koniec roku, w granicach błędu statystycznego. Myślę, że będzie to dwieście czterdzieści kilka stacji" - powiedział Pietrasina w rozmowie z ISBnews.

Spółka podała właśnie, że dzięki uruchomieniu na przełomie listopada i grudnia br. trzech placówek, liczba stacji paliw działających pod marką Moya wzrosła do 230 obiektów.

"Stacja jest świetnie dostosowana do obsługi transportu ciężkiego. Kierowcy, którzy muszą się spieszyć, mogą skorzystać z szybkich dystrybutorów samoobsługowych. Jest to idealny przykład obiektu dopasowanego do wszystkich grup klientów" - powiedział dyrektor ds. operacyjnych Moya oraz członek zarządu Anwimu Filip Puchalski, cytowany w komunikacie.