Siedem firm nagrodzono w 9. edycji konkursu 'Pracodawca Godny Zaufania'

W kategorii Zdrowie Tytuł "Pracodawcy Godnego Zaufania" otrzymała firma Żabka Polska za bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej w Lux Med, dostęp do opieki psychologicznej czy realizację programów profilaktycznych.

"Zdrowie pracowników jest w centrum uwagi firmy w czasie COVID-19. Firma Żabka Polska umożliwiła pracownikom m.in. testy na COVID-19 finansowane przez pracodawcę, pełne wyposażenie pracowników w nieograniczony dostęp do środków ochrony osobistej czy automatyczny pomiar temperatury przy wejściu do budynku" - czytamy w komunikacie.

Nagrodę w kategorii Bezpieczeństwo Tytuł "Pracodawcy Godnego Zaufania" uzyskała firma Rockwool Polska za politykę Total Zero, która oznacza zero incydentów, zero wypadków oraz zero ofiar śmiertelnych, podano także.