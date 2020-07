Silvair ogłosił partnerstwo z LSI Industries, wprowadzi system AirLink Blue

"Technologia Silvair jest kluczowa, by klienci mogli doświadczyć naprawdę prostej i bezproblemowej kontroli oświetlenia z systemem AirLink Blue. Szerokie możliwości kontroli Bluetooth mesh pozwala LSI dostarczyć rozwiązanie, którego oczekują nasi klienci" - powiedział Chris Papa, SVP Engineering w LSI Industries, cytowany w komunikacie.

System AirLink Blue składa się z trzech podstawowych elementów; kontrolera Bluetooth Mesh, wbudowanego zegara astronomicznego oraz aplikacji do konfiguracji. AirLink Blue to system ,,pod klucz". Moduły do kontroli są fabrycznie instalowane w oprawach, a LSI wstępnie konfiguruje je zgodnie z wymaganiami klienta, przed wysyłką. Zmiany można łatwo wprowadzić po instalacji za pomocą intuicyjnej aplikacji AirLink Blue, podano także.