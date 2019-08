Skarbiec TFI: Chińscy konsumenci nadal będą zwiększać wydatki na dobra luksusowe

"W ostatnim tygodniu swoje wyniki zaraportowały największe spółki z segmentu dóbr luksusowych, w tym LVMH czy Kering. Jest to kolejny kwartał w którym, pomimo nieustających obaw o znacząco pogarszające się dynamiki w Chinach, tamtejszy konsument pokazał swoją niesłabnącą pasję do dóbr luksusowych. Obie spółki od początku roku dały zarobić inwestorom kolejno 47% oraz 16%. Szacuje się, że do 2025 r. chiński konsument będzie odpowiadał za około 65% wzrostu rynku dóbr luksusowych, a ich udział w rynku będzie stanowił ok. 40%" - napisała Paulina Brandstätter w komentarzu przesłanym ISBnews.