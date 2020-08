Skarbiec TFI: Fundusze dłużne mogą nadal liczyć na kilka mld zł środków/ mies.

"Napływ, który w lipcu wyniósł 3,9 mld zł - z czego większość trafiła do funduszy dłużnych - może się utrzymać na takim poziomie, choć może nie w każdym miesiącu. Cały czas jednak spodziewam się pozytywnej dynamiki. Jest szansa na kilka miliardów złotych miesięcznie" - powiedział Roda w rozmowie z ISBnews.

Analizy.pl podały kilka dni temu, że w lipcu br. klienci wpłacili do funduszy rynku kapitałowego 3,9 mld zł i była to najwyższa wartość miesięcznych napływów od 13 lat.

"Ogólnie przez ostatnie trzy miesiące napływy do TFI wyniosły ok. 8 mld zł. Ta pozytywna tendencja może wynikać z tego, że po obcięciu stóp przez NBP, banki nie są w stanie zaoferować stóp zwrotu powyżej zera, dlatego klienci poszukują wyższych stóp zwrotu w alternatywnych instrumentach i część z nich wraca do funduszy dłużnych" - skomentował Roda.