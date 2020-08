Skinwallet zadebiutuje na NewConnect 2 września

"Przez ostatnie miesiące intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem platformy, dodając do niej kolejne funkcjonalności oraz przygotowując start Marketplace. Debiut na NewConnect to dla nas ukoronowanie ciężkiej pracy, którą włożyliśmy w rozwój spółki . Bardzo się cieszymy, że po miesiącach przygotowań dołączymy do zaszczytnego grona spółek giełdowych" - powiedział prezes Skinwallet Kornel Szwaja, cytowany w komunikacie.

"Już w najbliższych miesiącach chcemy wystartować z drugim filarem działalności spółki, czyli platformą w modelu Marketplace. Umożliwi nam to sprzedaż przedmiotów we własnym ekosystemie oraz zaspokoi potrzeby graczy, którzy wolą uzyskać wyższą cenę za swoje przedmioty i nie przeszkadza im wydłużony termin finalizacji transakcji. Będzie to miejsce, w którym gracze będą mogli handlować dobrami cyfrowymi bezpośrednio między sobą, a Skinwallet będzie dla nich gwarantem bezpiecznej transakcji. Rozszerzymy więc portfolio usług i wyjdziemy do nowych użytkowników, ale przede wszystkim otworzymy się na kilkukrotnie większy rynek" - podsumował Szwaja.