Słabe euro nadal ciąży złotemu, mogą pomóc informacje z Australii i Japonii

Euro nadal spada. Inwestorzy walutowi odwracają się od wspólnej waluty z powodu anemicznej koniunktury w Europie. W ostatnich tygodniach i miesiącach ze Strefy euro napływają bardzo słabe dane ekonomiczne. Europejski Bank Centralny zobowiązał się do uruchomienia we wrześniu kolejnego, ukierunkowanego programu płynnościowego, a biorąc pod uwagę obecny stan rzeczy prawdopodobnie będzie on dość agresywny. To nie przywróci jednak wiary w EUR, ponieważ inwestorów niepokoi gospodarcza słabość Niemiec. Ubiegłoroczne prognozy dotyczące dynamiki niemieckiego PKB w 2019 r. bardzo rozminęły się ze zrewidowanymi projekcjami. Jeszcze rok temu analitycy widzieli ten wskaźnik na poziomie ponad 2%, podczas gdy teraz oceniają potencjał naszego zachodniego sąsiada tylko na 0,5%. Dla gospodarki Niemiec byłby to najgorszy rok od 6 lat. Słabsze w całej UE są tylko Włochy. Dziś o godz. 9:00 poznaliśmy już dane dotyczące bezrobocia w Hiszpanii i nie poprawią one postrzegania unijnej gospodarki. Analitycy oczekiwali stopy

bezrobocia 14,38%, a faktyczne okazała się ona wyraźnie wyższa: 14,7%.