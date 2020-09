Soboń z MAP: Mapa drogowa zmian w strukturze energetyki i górnictwa do końca br.

"Spółki same rozpoczęły analizy na temat tego, w jaki sposób restrukturyzacja ich aktywów mogłaby wyglądać. My chcemy wszystkie dane ze spółek, wszystkie analizy wykorzystać, ale w najbliższych tygodniach wybierzemy doradcę, który będzie pracował bezpośrednio dla Ministerstwa Aktywów Państwowych. Chcemy do końca roku szczegółową mapę drogową tych zmian wypracować, przekonsultować ze stroną społeczną, uzgodnić z naszymi podmiotami, które odpowiadają za energetykę i górnictwo, i wreszcie przekazać politykom - decydentom" - powiedział Soboń dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.