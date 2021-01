Soboń z MAP: Podstawą negocjacji będzie związkowy projekt umowy społecznej

AndrzejStrzel... 19 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Pod innym artykułem gdzieś widziałem mega trafny komentarz. Wystarczy uciąć zatrudnianie nowych osób, to wszystko samoczynnie wygaśnie kiedy stara gwardia pójdzie na emerytury i problem sam się rozwiąże. Po co ta kombinatoryka? 13, 14, deputaty, wcześniejsze emerytury, barbówkowe itd. - A później olaboga i rząd musi nas uratować bo to czarne złoto przecież. Zmienić warunki zatrudnienia na rynkowe, czyli 12 pensji, żadnych depytatów i barbówkowych i nagle się okaże że można przywrócić rentowność.