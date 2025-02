Spadki na moskiewskiej giełdzie. Rozmowy w Rijadzie uderzają w rosyjskie interesy

Rynek początkowo pozytywnie zareagował na spotkanie sekretarza stanu USA Marco Rubio z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Szczególne znaczenie dla inwestorów ma deklaracja o powołaniu zespołów mających pracować nad zakończeniem konfliktu na Ukrainie oraz planowane utworzenie mechanizmu konsultacyjnego do spraw "drażliwych" w relacjach amerykańsko-rosyjskich.

Znaczące spadki w sektorze przemysłowym

Spółki surowcowe pod presją

Mimo tych spadków, inwestorzy zachowują optymizm co do przyszłości. Liczą szczególnie na złagodzenie stanowiska Waszyngtonu wobec Moskwy i możliwość zniesienia sankcji. Potencjalne ponowne włączenie rosyjskiego rynku kapitałowego do globalnego systemu finansowego mogłoby znacząco zwiększyć eksport i spowodować napływ zagranicznych inwestycji na moskiewską giełdę.