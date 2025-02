"Trump ratuje Kreml przed katastrofą". Rosyjska giełda na zielono

Prezydent USA poinformował w środę, że rozmawiał telefonicznie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Według Trumpa obaj przywódcy zgodzili się, że chcą powstrzymać śmierć żołnierzy rosyjskich i ukraińskich w wojnie w Ukrainie. Uzgodnili też natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji pokojowych, które będą prowadzone przez odpowiednie zespoły. Trump zapewnił też, że niezwłocznie zadzwoni do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, aby poinformować go o efektach rozmowy z Putinem.

Tak też się stało. "Właśnie rozmawiałem z Donaldem Trumpem. Przeprowadziliśmy długą rozmowę. O możliwościach osiągnięcia pokoju. O naszej gotowości do współpracy na poziomie zespołów. O naszych możliwościach technologicznych, w szczególności o dronach i innej nowoczesnej produkcji. Jestem wdzięczny prezydentowi Trumpowi za jego zainteresowanie tym, co możemy razem zrobić" - napisał Zełenski na Telegramie.

Entuzjazm w Rosji

"Trump ratuje Kreml"

"To nie jest pokój. To jest zawieszenie broni na 10 lat, po którym Ukraina wpadnie w rosyjską orbitę wpływów. Ale Trump to ma gdzieś. On wtedy i tak już nie będzie rządził, więc nie będzie to miało dla niego żadnego znaczenia. Najwyżej - tak jak w kwestii Afganistanu - zrzuci odpowiedzialność na następców" – podkreślił Rydelek na portalu X.