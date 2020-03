Spółka Bowimu orzymała decyzję PARP ws. zwrotu dofinansowania

Na dzień podpisania umowy przyznającej dotację, jak i na dzień wystąpienia zdarzenia, które w ocenie PARP naruszyło postanowienia umowy (dotyczy lat 2008-2009), spółka Paasat-Stal nie należała do grupy kapitałowej Bowim, podano także.

"W ocenie zarządu emitenta i zarządu Paasat-Stal, postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu środków powinno zostać umorzone, albowiem poza innymi argumentami, termin przedawnienia zobowiązania do zwrotu środków pochodzących z umowy o dofinansowanie upłynął najpóźniej z dniem 29 grudnia 2018 r. i w bieżącym okresie nie wpłynie na wynik finansowy spółki zależnej a tym samym grupy kapitałowej emitenta" - czytamy dalej.

Otrzymana decyzja PARP jest w chwili obecnej poddawana dogłębnej analizie prawnej, w szczególności w zakresie zasadności stanowiska PARP co do nieuwzględnienia przez organ zarzutu przedawnienia, a także nieuwzględnienia przez organ przytoczonych okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających brak podstaw do nakazania Paasat-Stal zwrotu przekazanych środków, podano także.