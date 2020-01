Spółka Ciechu zapłaci łącznie ponad 35,7 mln zł zobowiązania podatkowego

Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się z decyzją II instancji oraz negatywnym stanowiskiem komórki egzekucyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Spółka i Cerium Finance, którego Ciech Soda Polska jest następcą prawnym, uzyskały interpretacje podatkowe wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do których się zastosowały, to jest uiściły już kwotę zobowiązania. Spółka zależna zamierza złożyć skargę na decyzję II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, podano również.