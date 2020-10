Spółka współzależna Berg Holding ma umowę na realizację 25 farm PV

"Zgodnie z umową, spółki ustaliły zasady współpracy w zakresie realizacji przez dewelopera na rzecz C&F usług obejmujących przygotowanie i realizację co najmniej 25 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 25 MW" - czytamy w komunikacie.

Deweloper przejmie na siebie wszelkie obowiązki zmierzające do kompleksowej pomocy przy realizacji określonych w umowie projektów, a w szczególności zobowiązany będzie do realizacji szeregu czynności i opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem pod względem technicznym i formalnoprawnym inwestycji w postaci budowy farm fotowoltaicznych, a każda farma będzie realizowana przez zawiązaną w tym celu spółkę celową przez C&F. Deweloper będzie otrzymywał ustalone wynagrodzenia w wysokości wynoszącej odpowiednio iloczyn ilości zrealizowanych projektów w postaci farm fotowoltaicznych, podano także.

"To nasz mocny start, firma Viseco to wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie farm fotowoltaicznych. Rozpoczynamy współpracę z doświadczonymi osobami, które sprawnie przechodzą przez dokumentacyjne procedury wymagane w udzielaniu pozwoleń. Posiadają potrzebne zasoby, grunty i pełne zaplecze do pracy. Widzimy w tym partnerstwie świetne perspektywy" - skomentował prezes Farm Fotowoltaiki Kamil Kita, cytowany w komunikacie.