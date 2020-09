Spółka zal. Inno-Gene wnioskuje o patent dot. szybkiego testu na SARS-CoV-2

"Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do szybkiej diagnostyki infekcji SARS-CoV-2 w oparciu o technikę RT-LAMP (Loop Mediated Isothermal Amplification) jest wynalazek biotechnologiczny - test genetyczny oparty o technologię LAMP umożliwiający identyfikacje wirusa w ciągu kilku minut. Test przeznaczony jest do użytku zarówno w laboratoriach medycznych jak i w warunkach terenowych (np. na lotniskach), a identyfikacja wirusa następuje poprzez zmianę barwy roztworu reakcyjnego" - czytamy w komunikacie.

Jednym z zastrzeżeń patentowych jest metoda do identyfikacji koronawirusa bez etapu izolacji RNA. W tym przypadku materiałem badanym jest wymazówka pacjenta, co stanowi nowość w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Wynalazek spółki zależnej pozwala skrócić czas identyfikacji koronawirusa do 10 minut w porównaniu do tradycyjnych metod diagnostycznych RT-PCR (6-7 godzin bez uwzględnienia czasu dostarczenia materiału do laboratorium medycznego), wskazano również.