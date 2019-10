Spółka zależna Grupy Azoty ma umowę na dostawę nawozów dla spółek KOWR

"To jest dobry przykład budowania na nowo relacji na rynku rolnym" - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski na konferencji prasowej.

"Zakładamy, że podpisanej bezterminowo dzięki umowie kupować będziemy na początku ok. 20 tys. nawozów z oferty Grupy Azoty rocznie. Pozwoli to nam zoptymalizować koszty. Oceniam, że możemy liczyć średnio na oszczędności rzędu 10% w porównaniu do cen rynkowych nawozów" - powiedział ISBnews prezes GreenLab Maciej Czajkowski w kuluarach konferencji.