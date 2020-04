Spółka zależna od MCI sprzedała wszystkie akcje tureckiej spółki Indeks

"MCI Capital informuje, że Alfanor 13131 AS spółka zależna od subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. wydzielonego w ramach funduszu MCI.PrivateVentures FIZ, dokonała zbycia wszystkich - 3 125 000 akcji spółki Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş, z siedzibą w Istanbule. Cena zbycia akcji ustalona została na poziomie 9,10 TRY (turecka lira = 0,5982 zł) za akcję, łącznie 28 437 500 TRY" - czytamy w komunikacie.