Spółki biomedyczne zyskują na fali koronawirusa. Ale zarobią nieliczni

- Trzeba analizować fundamenty każdej spółki oddzielnie. Nie można zakładać, że z powodu koronawirusa automatycznie warto inwestować we wszystkie w spółki medyczne - ocenia Arkadiusz Bebel, zarządzający funduszami Quercus TFI. Przyznaje jednak, że są spółki, które na koronawirusie zarobią.

Należy do nich Mercator Medical - producent rękawic i materiałów medycznych, który pokazał świetne wstępne wyniki finansowe. Cena akcji spółki wzrosła od początku roku o ponad 400 proc. Epidemia COVID-19 doprowadziła do zwiększenia globalnego zużycia rękawic i wzrostu ich cen. Wysoki popyt na rękawice może utrzymać się również w przyszłości.

- Otoczenie biznesowe dla producentów rękawic powinno się trwale poprawić, co będzie wspierać wyniki finansowe Mercatora. Sprzyjająca sytuacja może się utrzymać co najmniej przez 2-3 lata, do momentu ewentualnej rozbudowy globalnych mocy produkcyjnych rękawic - ocenia Tomasz Rodak, analityk DM BOŚ.