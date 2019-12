Spółki zależne Polenergii sprzedadzą ok. 5,88 TWh energii z OZE dzięki aukcji

"Polenergia Farma Wiatrowa 3, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Dębsk o docelowej łącznej mocy 121 MW - wygrała aukcję. Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat [...]. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 3 742 022 MWh, co stanowi ok. 70% wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie" - czytamy w komunikacie.

Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Szymankowo o docelowej łącznej mocy 38 MW - wygrała aukcję. Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 1 045 305 MWh, co stanowi ok. 60% wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie, podano także.

"Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty, rozwijająca projekt farmy wiatrowej Kostomłoty o docelowej łącznej mocy 27 MW - wygrała aukcję. Tym samym projekt ten uzyskał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do ceny zaoferowanej w toku aukcji, za energię elektryczną planowaną do wyprodukowania przez okres 15 lat [...]. Łączny planowany wolumen sprzedaży energii elektrycznej w ramach aukcji przez ww. projekt przez okres 15 lat wynosi 1 093 986 MWh, co stanowi ok. 90% wolumenu szacowanej produkcji projektu w tym okresie" - czytamy dalej.

Jednocześnie podano, że spółki zależne Polenergia Farma Wiatrowa Piekło oraz Polenergia Farma Wiatrowa 16, rozwijające projekt farmy wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13,2 MW - nie wygrały aukcji.

Polenergia - notowana na GPW - jest pionowo zintegrowanym podmiotem specjalizującym się w realizacji projektów począwszy od wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, przez dystrybucję energii elektrycznej oraz gazu, po sprzedaż i obrót energią i świadectwami pochodzenia.

