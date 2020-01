technologie 29 minut temu

Sprzedaż CDA wzrosła wstępnie o 53% r/r i wyniosła ok. 42,9 mln zł w 2019 roku

Sprzedaż w całym 2019 r. wyniosła ok. 42,9 mln zł, tj. wzrosła o 53% r/r, zaś w samym IV kw. ub.r. zwiększyła się o ok. 32% r/r do 12,3 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.