Sprzedaż miedzi płatnej KGHM wyniosła 50,7 tys. ton w X, spadek o 18,1% r/r

- sprzedaż miedzi wyniosła 42,6 tys. ton i była niższa o 7,4 tys. ton (-14,8%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku. Różnica wynika w głównej mierze ze sprzedaży ok. 3,1 tys. ton miedzi w koncentracie pochodzącym z polskich aktywów produkcyjnych w październiku ubiegłego roku (w 2019 roku sprzedaż koncentratów Cu nie miała miejsca) oraz z wyższego zapasu miedzi na koniec września 2018 roku (w porównaniu ze stanem na 30 września 2019 roku) umożliwiającego realizację większej sprzedaży miedzi w październiku 2018 roku;

- sprzedaż TPM wyniosła 0,3 tys. troz i była niższa o 2,4 tys. troz (-88,9%) w porównaniu do sprzedaży zrealizowanej w październiku 2018 roku. Różnica wynika z mniejszej sprzedaży złota na rynek krajowy w październiku tego roku oraz braku odpowiedniej ilości tego metalu, która umożliwiłaby realizację wysyłki na rynek zagraniczny. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wysyłek srebra, wysyłki złota na eksport odbywają się w większych jednorazowych partiach (zazwyczaj nie mniej niż 200 kg).

- sprzedaż miedzi wyniosła 5,1 tys. ton i była niższa o 2,4 tys. ton (-32%) w porównaniu do sprzedaży z października 2018 roku. Głównym czynnikiem była niższa sprzedaż płatnej miedzi zawartej w katodach Franke o ok. 1,2 tys. ton oraz koncentracie Robinson o ok. 0,8 tys. ton. W przypadku katod pochodzących z kopalni Franke, do spadku przyczyniła się niższa produkcja, natomiast na ilość płatnej Cu zawartej w koncentracie sprzedanym przez Robinson wpłynął przede wszystkim harmonogram zaplanowanych wysyłek. Wyższa była natomiast sprzedaż miedzi pochodzącej z kopalni Carlota o ok. 0,2 tys. ton;