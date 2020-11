Sputnik Software zawarł z Ministerstwem Finansów umowę ramową na max. 90 mln zł

"Sputnik Software konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku GovTech. W III kwartale zostały sfinalizowane kolejne kontrakty na usługi IT dla sektora publicznego. Sputnik Software zawarł z Ministerstwem Finansów (MF) umowę ramową, która określa warunki realizacji zamówień związanych z wytwarzaniem, wdrażaniem lub utrzymywaniem systemów informatycznych dla MF poprzez udostępnienie przez wykonawcę wyspecjalizowanego personelu. Łączna maksymalna wartość umowy ramowej stanowiąca górny limit wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówień MF wynosi 90 mln zł brutto. Sputnik Software będzie również przez następne 3 lata rozwijał dla MF system do zarządzania budżetem Besti@. Kontrakt wart jest 8,5 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"W ramach umowy ramowej, Ministerstwo zamierza rozwijać eksploatowane już systemy, jak również wytwarzać nowe. Cieszymy się, że zostaliśmy wybrani do grona firm, które przedstawią własne wyspecjalizowane zasoby do realizacji zadań rozwojowych tego klienta. Od lat dla Ministerstwa utrzymujemy i rozwijamy system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, a podpisanie umowy ramowej będzie doskonałą okazją, aby rozszerzyć naszą współpracę również w innych obszarach. Jesteśmy przygotowani, by do współpracy z MF wydelegować kilkudziesięciu specjalistów z zespołu Sputnik Software" - powiedział prezes Sputnik Software Tomasz Maćkowiak, cytowany w komunikacie.