Spyrosoft nie wyklucza obecności na rynkach finansowych w innych krajach

"Obecność i rozwój naszej marki na rynkach zagranicznych jest dla nas bardzo ważna. Jaką formę przyjmie nasza globalizacja wciąż jest przedmiotem wewnętrznej dyskusji. Nie wykluczamy obecności na rynkach finansowych w innych krajach, ale to zbyt wczesny etap by rozmawiać o konkretach. W tej chwili nie planujemy przejścia na rynek główny" - powiedział ISBnews Weiske.

Według niego, przejście na inny rynek finansowy w innym kraju nie wyklucza przeprowadzenia przez spółkę ewentualnej nowej emisji akcji.

"Bierzemy takie rozwiązanie pod uwagę i jest ono prawdopodobne. Na ten moment jednak nie mamy konkretnych ustaleń" - dodał.

"Globalne skalowanie działalności Spyrosoft to wciąż nasz strategiczny priorytet. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak rozwijamy się w Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Niestety, pandemia wpłynęła na spowolnienie naszego rozwoju na rynku niemieckim i amerykańskim. Spodziewamy się jednakże, że sytuacja ulegnie zmianie na początku przyszłego roku" - wskazał prezes.

Podkreślił, że spółka jest otwarta na kolejne możliwości, a model biznesowy zakłada bliską współpracę z klientem także w rozumieniu geograficznym.

"Jeśli zatem w portfolio Spyrosoft pojawią się klienci z nowych dla nas krajów, będziemy rozważać rozpoczęcie legalnej obecności w ich miejscu działania" - dodał Weiske.

Prezes zwrócił uwagę, że obecnie spółka skupia się na własności intelektualnej.

"To kolejny etap w rozwoju firm dostarczających oprogramowanie, pozwala na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Jak widać z naszych raportów giełdowych, gromadzimy środki finansowe na pokrycie tego planu i, o ile sytuacja związana z COVID-19 nie pogorszy się, ruszymy z jego realizacją od stycznia przyszłego roku. Mamy dobre doświadczenia z monetyzacją naszego know-how - niedawno rozpoczęliśmy promocję rozwiązania do zarządzania wierzytelnościami online i obserwujemy spore zainteresowanie ze strony branży finansowej. Szykujemy się również do komercjalizacji wielofunkcyjnej aplikacji HR-owej, w bardzo atrakcyjnym modelu cenowym i z krótkim czasem wdrożenia" - powiedział prezes.

Jednocześnie podkreślił, że firma ma dobrą i stabilną kondycję finansową i nie potrzebuje zewnętrznego finansowania, aby realizować swoje plany.

Spyrosoft pomimo pandemii jest na dobrej drodze, aby "pobić" wyniki finansowe z zeszłego roku. Przechody netto grupy w 2019 roku wzrosły o 124% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosły 71,5 mln zł, a zysk netto w analogicznym okresie wyniósł 5,4 mln zł i był prawie dwukrotnie wyższy od zaraportowanego w 2018 r., wskazał.

"Widać to już po naszych wynikach za drugi kwartał. Obserwujemy również pierwsze sygnały zwiększonego popytu na usługi w branży IT. Zapewne jest to wynik szeregu czynników, jednym z istotnych jest zmiana modeli biznesowych przedsiębiorstw. Transformacja cyfrowa przyśpieszyła znacząco w dobie pandemii, firmy muszą inwestować w rozwój usług czy produktów cyfrowych, w rozwiązania dedykowane swoim potrzebom i w efekcie szukają partnerów takich jak my. Ponadto, zmieniła się postawa dotycząca pracy zdalnej, obecnie bariera mentalna jest znacznie mniejsza, naszym klientom, z których większość zlokalizowana jest poza granicami Polski łatwiej zaakceptować fakt, że nasi inżynierowie pracują zdalnie, dla większości z nich to obecnie wielki plus. Ten trend jest na tyle silny, że otrzymujemy zapytania ofertowe od firm, które przed pandemią nigdy wcześniej nie rozważały zdalnej współpracy" - powiedział Weiske.

Prezes przypomniał, że grupa Spyrosoft wprowadziła do oferty kolejne usługi - w ramach spółki Unravel SA realizuje zadania z obszaru business i product design, a w Spyrosoft Solutions zbudowano nowy obszar kompetencyjny w postaci Healthcare i Life Sciences, którego oferta jest dedykowana branży medycznej.

"Od początku roku, pomimo pandemii, zatrudniliśmy ponad 70 osób, a to najlepsza predykcja dla oczekiwanego wyniku finansowego" - podsumował prezes.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Jest notowana na NewConnect od 28 lutego 2020 r.

Marek Knitter

technologie, media , telekomunikacja

