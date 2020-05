Spyrosoft przyjął do pracy łącznie 80 osób od początku 2020 r.

Poza Wrocławiem, Krakowem i Białymstokiem zespoły powiększyły się także w Warszawie oraz w Londynie i Zagrzebiu. Oznacza to, że dla grupy, która posiada swoje biura także w Monachium, Brunszwiku (Niemcy) oraz w Detroit (Stany Zjednoczone), pracuje już 501 specjalistów, podano w komunikacie.

Zdaniem spółki , jej dobra sytuacja zdaje się potwierdzać to, jak rok w branży widzą analitycy International Data Corporation (IDC).

"Zgodnie z ich kwietniowymi prognozami, globalny rynek technologii informatycznych skurczy się w 2020 r. o 2,7% względem roku 2019. Będą jednak sektory, które mimo pandemii będą rosły. Eksperci IDC spodziewają się m.in. wzrostu nakładów na oprogramowanie czy chmurę, spowodowanego potrzebą dostosowania biznesu do nowych warunków" - czytamy także.

"Sytuacja w branży IT jest w tej chwili bardzo zróżnicowana. Na pewno w trudnej sytuacji znajdują się firmy IT z dużą ekspozycją na sektory związane z retailem, transportem, turystyką. Jednak w dłuższej perspektywie wnioski, jakie wyciągną przedsiębiorstwa ze skutków epidemii, będą sprzyjać rozwojowi naszej branży, ponieważ wiele firm będzie inwestować w cyfryzację. Zadaniem Spyrosoft jest wspieranie tej transformacji, dlatego obecnie oferujemy nowym klientom również nasze doświadczenie w zakresie Product Design i doradztwa technologicznego" - dodał prezes Konrad Weiske, cytowany w komunikacie.

Stąd też ewentualną niepewność o pracę w branży IT należy traktować przejściowo. W firmie Spyrosoft procesy rekrutacyjne toczą się cały czas - bez względu na koronawirusa, podano także.

Skonsolidowane przychody Spyrosoft w I kw. 2020 r. wyniosły 25,2 mln zł co oznacza wzrost o 74% r/r i o 3% kw/kw. Zysk netto wypracowany w trzech pierwszych miesiącach tego roku wyniósł 2,8 mln zł. W porównaniu z czwartym kwartałem 2019 r. jest to wzrost na poziomie 126%.

Spyrosoft to firma założona w 2016 roku we Wrocławiu, działająca w branży IT i zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania. Jest notowana na NewConnect od 28 lutego 2020 r.