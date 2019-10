Startupy zaprezentowały w InnVento potencjalne rozwiązania dla Grupy PGNiG

Jedna z firm przedstawiała platformę do budowy rozwiązań z zakresu analityki predykcyjnej. Wykorzystuje ona sieci neuronowe do tworzenia "cyfrowego bliźniaka" danego procesu. Wprowadzanie nowych kryteriów, np. minimalizacja zużycia wody i maksymalizacja produkcji, pozwala na śledzenie jego zachowania. W PGNiG takie rozwiązanie może pomóc w wykrywaniu awarii bloków energetycznych lub systemów wiertniczych.

"Zastosowanie analityki predykcyjnej znalazło się w jeszcze jednej propozycji. Rozwiązanie dotyczy jednak nie prognozowania awaryjności urządzeń a zachowania klientów. Przewidywanie decyzji klienckich można wykorzystać m.in. do generacji leadów sprzedażowych, stosowania up-sellingu, monitoringu migracji klientów, badania ich scoringu kredytowego, w optymalizacji procesów windykacyjnych i systemach wczesnego ostrzegania. Takie rozwiązanie mogłoby wesprzeć procesy sprzedażowe i windykacyjne realizowane w PGNiG" - podkreślono.

Do zastosowania innowacyjnych pomysłów we wsparciu działań sprzedażowych zachęcały też pozostałe startupy. Zaprezentowały m.in. rozwiązanie wykorzystujące urządzenia mobilne do poprawienia efektywności pracy i optymalizacji procesów sprzedaży oraz obsługi klientów.