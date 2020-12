Stilo Energy liczy na debiut na NewConnect w I kwartale przyszłego roku

"Pomysł na debiut wynika z tego, że patrzymy na siebie jak na firmę, która chce zająć stałą, wysoką pozycję na rynku fotowoltaiki. Planujemy ten proces dwustopniowo: najpierw chcielibyśmy zadebiutować na NewConnect, a potem na rynku głównym GPW. Chcielibyśmy zadebiutować w pierwszym kwartale przyszłego roku. Planujemy pozyskać w ramach oferty publicznej kilka milionów złotych - oferowane będą wyłącznie nowe akcje. Jest to raczej symboliczne otwarcie drzwi na inwestorów, które umożliwi upublicznienie spółki . Pozyskane pieniądze przeznaczymy na przyspieszenie wzrostu biznesu. Naturalne jest także to, że chcemy uwiarygodnić naszą pozycję przez upublicznienie spółki i wykorzystać związany z tym efekt marketingowy" - powiedział ISBtech Siudak.

W 2019 r. spółka osiągnęła 50 mln zł przychodów. "Rośniemy dwukrotnie rok do roku i celujemy w utrzymanie tej dynamiki. Za ostatnie 12 miesięcy licząc do 30 września 2020 (LTM) mieliśmy 113 mln zł przychodów i ponad 4 mln zł EBITDA wg standardów MSSF, na których stosowanie właśnie przechodzimy. Przy takim tempie wzrostu rynku, z jakim mamy do czynienia, dzięki dźwigni operacyjnej oczekujemy dalszego bardzo dynamicznego wzrostu wyników finansowych Stilo w kolejnych latach" - dodał prezes.