Sun&Snow oferuje świadczenia pozapłacowe dla pracodawców

"Odpoczynek jest kluczową kwestią, jeśli chodzi o efektywność każdego pracownika. Brak urlopu czy regularnego odpoczynku zawsze kończy się spadkiem wydajności, a w drastycznych przypadkach nawet wypaleniem zawodowym. Coraz większa liczba pracodawców dostrzega to i wprowadza rozwiązania, które mają wspomagać i zachęcać do dobrej jakości wypoczynku. Dzięki współpracy z naszymi partnerami udało się dostosować rozwiązania świadczeń pozapłacowych, jakie oferuje Sun & Snow, do oczekiwań zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. Bardzo dobre recenzje zbiera nasze rozwiązanie oparte na kodach rabatowych. Umożliwia ono uzyskanie zniżki na pobyty w około 2 tys. apartamentów wypoczynkowych w całej Polsce. Zaletą tego systemu jest fakt, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z wdrożeniem benefitu" - powiedziała product manager w Grupie Sun & Snow Mariola Skorupa, cytowana w komunikacie.

Rynek benefitów rośnie dynamicznie, a pracodawcy coraz częściej dostrzegają korzyści z wdrożenia rozbudowanego systemu świadczeń pozapłacowych. Obok konkurencji o pracownika pracodawcy są coraz bardziej świadomi również tego, jak poszczególne bonusy pozapłacowe wpływają na efektywność. Coraz częściej pracownicy są motywowani dłuższymi płatnymi urlopami czy możliwością pracy zdalnej. Ciekawym trendem, w który wpisuje się oferta Sun & Snow, są specjalne bonifikaty dla osób, które zdecydują się na wyjazd wakacyjny. Środki te mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby urlopu i coraz więcej firm zachęca swoich pracowników w ten sposób do wypoczynku, podano również.

"Wyniki obiektywnych badań wskazują, że polscy przedsiębiorcy w obliczu coraz większego niedoboru pracowników na rynku pracy konkurują ze sobą nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale również atmosferą czy dodatkowymi korzyściami, jakie zapewnia pracodawca. Bardzo wiele o tym, jak zmienia się rynek świadczeń pozapłacowych, mówi badanie przeprowadzone przy okazji raportu 'Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku' firmy Sedlak&Sedlak. Jak wynika z badania, 76,6% pracowników jest skłonnych do współfinansowania benefitów w zamian za poszerzenie oferty i odsetek ten rokrocznie rośnie. Oznacza to coraz większą świadomość pracowników i nowe wyzwania dla pracodawców. To jest też pośrednio odpowiedź na tak pozytywny odbiór naszej oferty przez rynek" - dodała Skorupa.

Rynek pracy zmienia się również z powodów demograficznych. Obecnie prawie 30% pracowników to tzw. millenialsi, a już w 2020 r. będzie ich ponad 50%. Zdaniem specjalistów, pracownicy będą oczekiwać świadczeń pozapłacowych dostosowanych indywidualnie do ich preferencji. Zmienia to klasyczne podejście pracodawców do oferowanych benefitów oraz wymaga elastycznego podejścia i wdrożenia zmian, podkreślono.

"Trend, w którym pracownicy oczekują elastycznego, dostosowanego do zmieniających się potrzeb systemu benefitów będzie w przyszłości kluczowy dla firm w zatrzymaniu najlepszych pracowników i pozyskaniu nowych. Wraz ze zbliżającym się końcem roku finansowego widać większe zainteresowanie pracodawców nowymi rozwiązaniami, które wzmocnią ofertę benefitów. Co istotne, nasz system rabatów jako część systemu benefitowego firm jest atrakcyjny zarówno dla pracodawców, jak i pracowników również pod kątem przepisów podatkowych" - podsumowała product manager w Grupie Sun & Snow.

Grupa Sun & Snow to największy operator zarządzający wynajmem blisko 2 tys. apartamentów w ponad 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce. Istnieje na rynku od 2008 roku.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące