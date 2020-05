Sun & Snow Real Estate uruchamia sprzedaż apartamentów w Szklarskiej Porębie

"Każdy apartament oferowany przez Sun & Snow zapewnia to, czego wszyscy teraz najbardziej poszukujemy: przestrzeń, prywatność i niezależność od zewnętrznych obiektów usługowych, jak restauracje - apartamenty wyposażone są bowiem w pełni funkcjonalną kuchnię, łazienkę z pralką oraz wygodną przestrzeń do odpoczynku i codziennego życia" - podkreślił prezes Paweł Kobierski, cytowany w komunikacie.

Sun & Snow preferuje model proporcjonalnego dzielenia się zyskami ze swoimi inwestorami, nikt też nie jest zmuszany do podpisania umowy na współpracę w zakresie wynajmu; klient może kupić apartament na własne potrzeby a w dowolnym momencie zdecydować o ewentualnym przekazaniu go firmie do wynajmu i to właśnie jest w obecnych czasach najbardziej doceniany przez kupujących aspekt, wyjaśniono w materiale.