Sun & Snow zaoferuje ponad 350 apartamentów inwestycyjnych w 2020 r.

"Wyniki sprzedaży naszych projektów były w 2019 roku bardzo dobre, i już wiemy, że na pewno w 2020 r. będziemy mieli w sprzedaży więcej apartamentów, niż rok wcześniej. Być może będzie to nawet nieco więcej niż deklarowane na podstawie zaawansowania prac 350, gdyż negocjujemy udział w kolejnych inwestycjach. Jak widać rynek docenia naszą transparentność i przemyślane projekty oraz przede wszystkim długoletnie doświadczenie. Staramy się przedstawiać nabywcom realne estymacje dotyczące tego, jakie dany apartament będzie generował przychody i jaki zwrot można dzięki temu osiągnąć" - powiedział prezes Sun &Snow Real Estate Paweł Kobierski, cytowany w komunikacie.

"Naszym atutem jest ponad 12-letnie doświadczenie nie tylko w budowie ale przede wszystkim w wynajmie i zarzadzaniu apartamentami, dlatego wiemy co zrobić, by nasza oferta pozwalała inwestorom generować stały, bezpieczny zysk przez cały rok. W Białce Tatrzańskiej, stawiamy na dużo atrakcji i dodatkowych funkcji, co przełoży się na przyszłe zyski właścicieli. W pierwszym etapie inwestycji powstały już dwie sale zabaw dla dzieci i młodzieży, a w kolejnych etapach inwestycji planowana jest budowa basenu" - dodał.