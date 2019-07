SwipBox Polska: Potencjał projektu z Pocztą to 1000 kolejnych automatów w 2020r.

"W tej chwili to musi zacząć działać, musi się pojawić wolumen przesyłek. Z racji, że Allegro jest partnerem strategicznym, to o wolumen się nie obawiam. Gdy tych urządzeń będzie 200, to wtedy konsumenci zobaczą na mapie automat Poczty PolskiejPolskiej i zaczną go wybierać - strumień przesyłek nam się pojawi. W momencie, gdy się pojawi, podejmiemy kolejne działania" - powiedział Czechowski w rozmowie z ISBnews.

"Przyszłość projektu zależy od wolumenu, ale mówimy o skali większej niż 1000 urządzeń. My zapotrzebowanie oceniamy na ok. 1000 na sam przyszły rok, tyle by mogło stanąć w 2020" - dodał.

Poinformował także, że już w przyszłym roku mogłyby zostać uruchomione pierwsze automaty "outdoorowe".

"Na rynku duńskim Swipbox uruchomił 350 takich urządzeń. W Polsce w przyszłym roku mogłyby być instalowane też takie do umieszczenia na zewnątrz, na razie kilka będzie testowanych razem z Pocztą Polską" - powiedział także Czechowski.

Poczta Polska poinformowała dziś, że we współpracy ze SwipBox, oddała do użytku pierwsze automaty paczkowe w Warszawie. Zapowiedziała, że do końca października tego roku w całej Polsce będzie działało 200 tego typu maszyn.

Automaty paczkowe Poczty Polskiej znajdą się w wydzielonych strefach dostępnych całodobowo w placówkach pocztowych oraz w sklepach Biedronka. Do końca sierpnia zostanie uruchomionych co najmniej 100 takich automatów w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Trójmieście i na Śląsku. Pozostałe 100 maszyn będzie oddanych do użytku do końca października, czyli jeszcze przed świątecznym szczytem paczkowym.

SwipBox to duński producent i operator automatów do odbioru przesyłek z własnym zapleczem programistycznym. Firma dostarcza od 2012 r. rozwiązania sprzętowe i software'owe dla logistyki, branży retail oraz detalistów i konsumentów. Oddziały SwipBox zlokalizowane są w Danii, Polsce, Australii i obsługują sieć urządzeń do odbioru przesyłek w ponad 60 krajach.

W Polsce SwipBox odpowiada za wdrożenie automatów kurierskich, współpracujących na zasadach tzw. agnostycznej sieci - dostępnej dla każdego operatora logistycznego. Miejscem produkcji automatów SwipBox jest Dania.

