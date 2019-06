Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

"Zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale roku obrotowego 2018/2019 spółka zrealizowała bardzo dobre wyniki finansowe, jednocześnie poprawiając swoją płynność finansową [...] Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 15,9 mln zł, co stanowi 317% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Tak wysoki zysk netto został uzyskany w wyniku osiągnięcia przychodów finansowych w wysokości 5,7 mln zł będących efektem pozytywnego wpływu spłaty długu obligacyjnego mającego miejsce w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019. Grupa odnotowała bardzo dobry poziom zysku netto pomimo, że ponosiła koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia w stosunku do wierzycieli oraz rozpoznała znaczące koszty ujemnych różnic kursowych" - czytamy w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 18,16 mln zł wobec 11,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,95 mln zł w I poł. 2018/2019 wobec 171,28 mln zł rok wcześniej.

"Grupa uzyskała przychody o 27% niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego, przy czym spadek przychodów jest wynikiem następujących zdarzeń:

- braku rozpoznanych przychodów ze sprzedaży licencji obcych na kwotę 13,9 mln zł wynikający z wprowadzenia standardu MSSF 15 w zakresie rozpoznawania przychodów agencyjnych

- braku przychodów wynikających ze sprzedaży licencji obcych na 11,7 mln zł wynikający ze zmiany strategii spółki w zakresie zmniejszenia udziału niskomarżowych kontraktów

- braku przychodów z projektów, które zostały zrestrukturyzowane w poprzednim roku obrotowym na kwotę 5,8 mln zł

- braku przychodów ze sprzedaży infrastruktury na kwotę 13,9 mln zł, zgodnie z przyjętą przez spółką strategią zmniejszenia sprzedaży niskomarżowych kontraktów" - wyjaśnia Sygnity.

"Grupa kontynuuje realizację restrykcyjnego procesu zarządzania płynnością co w raportowanym pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 pozwoliło na uzyskanie dodatniego salda środków pieniężnych na kwotę 26,7 mln zł, co stanowi 7,5 mln zł wzrostu salda środków pieniężnych na koniec okresu w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Jednocześnie należy podkreślić, że grupa rozpoczęła rok finansowy 2018/2019 z niższym saldem środków pieniężnych o 5,1 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wartości wskazują, że efektywnie grupa uzyskała 12,5 mln zł efektywnego wzrostu poziomu gotówki, jednocześnie realizując wszystkie spłaty wynikające z umowy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej.

W raportowanym okresie grupa wypełniała wszystkie zobowiązania w zakresie spłaty zadłużenia wynikające z umowy restrukturyzacyjnej, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia w stosunku do wierzycieli o kwotę 38 mln zł. Jednocześnie grupa wywiązywała się ze swoich zobowiązań handlowych co przełożyło się na zmniejszenie poziomu zobowiązań handlowych o 12 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018/2019 wyniósł 15,2 mln zł wobec 20,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

