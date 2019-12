Symetria UX: Z chatbotów najczęściej korzystamy przy e-zakupach i reklamacjach

"Rosnąca popularność chatbotów wynika z tego, że umożliwiają one uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi i to w natywnym języku użytkownika. Jest to interaktywne doświadczenie, dopasowane do sposobu, w jaki korzysta on z internetu. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób, przyzwyczajonych do komunikatorów internetowych. Po drugie, chatboty umożliwiają firmom automatyzację komunikacji, optymalizując tym samym koszty" - powiedziała UX specialist w Symetria UX Anna Schneider, cytowana w komunikacie.