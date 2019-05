giełda 35 minut temu

Synektik: Wartość umów na dostawę sprzętu i IT wzrosła o ponad 20% r/r w I-IV

Warszawa, 06.05.2019 (ISBnews) - Łączna wartość zawartych przez Synektik kontraktów na dostawę sprzętu medycznego i rozwiązań IT (zawarte umowy), z terminem realizacji do końca roku finansowego 2018, wyniosła 18,4 mln zł w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2019 i była wyższa o ponad 20% r/r, podała spółka.