Szołucha z IPG: Utrzymanie ratingu PKN Orlen potwierdza dobre zarządzanie spółką

"Utrzymanie ratingu, pomimo zawirowań ostatnich tygodni na rynkach surowcowych i w samej branży rafineryjnej wywołanych pandemią COVID-19 to niewątpliwy sukces naszego naftowego giganta" - powiedział Szołucha w rozmowie z ISBnews.TV.

Jako przykłady ostatnich działań spółki ekonomista wymienił: otwarcie nowych stacji na Słowacji, zapowiedzi zaangażowania w projekt bloku Ostrołęka C, przygotowania do budowy hubu wodorowego we Włocławku, który wpisuje się w szerszą aktywność Orlenu na polu transformacji energetycznej Polski.