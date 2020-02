Szykowny z Navigatora: Coraz więcej funduszy PE szuka w Polsce okazji do przejęć

Spodziewa się on kontynuacji konsolidacji także w branżach IT, fintech czy też produkcyjnej oraz na rynku ochrony zdrowia.

"Jeśli chodzi o liczbę transakcji, to w naszym regionie - Europy Środkowo-Wschodniej - jesteśmy niekwestionowanym liderem, zarówno jeśli chodzi o wartość, jak i ilość. Szacuje się, że 1/3 transakcji odbywa się na naszym rynku. Porównując się natomiast do Europy Zachodniej, jesteśmy daleko w tyle, w szczególności patrząc na relację wartości rynku fuzji-przejęć do PKB, w Europie Zachodniej jest on nawet kilkukrotnie wyższy" - powiedział także dyrektor Navigatora.